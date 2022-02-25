Kahramanmaraş Anadolu Lisesi spor başarıdan başarıya koşuyor

17 Branşta yapmış olduğu galibiyetlerin yanı sıra, 5 Branşta da devam eden mücadelerle göğsümüzü kabartan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, milli sporcu yetiştirmede de ilk sırada yer alıyor.

Öğrenciler Kahramanmaraş’ta spor alanında yaptıkları başarılara imzalarını atarak Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin gururu oldular.