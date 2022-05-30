Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nde Geleneksel Pilav Günü!

Türkiye’nin en eski ve en köklü sayılı liseleri arasında yer alan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nde mezunlar için geleneksel hale getirilen ve her yıl düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliği okul bahçesinde yapıldı.



Etkinlik kapsamında bir araya gelen mezunlar yıllar sonra birbirleri ile hasret giderdi.



Etkinlik pilav dağıtımının ardından sona erdi.