Kahramanmaraş Anadolu Lisesinde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’ndeki en köklü ve en eski eğitim kurumları arasında yer alan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 13:45 05.06.2022, 17:39
2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde çok sayıda mezun veren okul tarafından düzenlenen “Bir Dünya Barışı Mançoloji Konseri” büyük ilgi gördü.
Okulun müzik öğretmeni sevgi yiğit öncülüğünde hazırlanan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Barış Manço’nun eserlerini seslendirdi.
Programın devamında öğrenciler kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.
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