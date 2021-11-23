Kahramanmaraş anaokulu öğrencilerinden özel ziyaret!

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ı makamında ziyaret eden Kahramanmaraş Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman'ın Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kahramanmaraş Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Yarının büyüğü olacak bu öğrencilerimiz içinden de öğretmenler çıkacak. Bu duyguları, bu hasletleri daha da güzel yaşayacaklar, ‘iyi ki öğretmen olmuşum’ diyecekler. Çünkü biz öyle diyoruz, ‘iyi ki öğretmen olmuşum’ diyoruz.” diye konuştu.

“Bu vesile ile bizi öğretmen olmaya teşvik eden, bizlere emek veren öğretmenlerimize teşekkür ederim.” diyen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, bu nazik ziyaretten dolayı Kahramanmaraş Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine de teşekkür etti.