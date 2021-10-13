Kahramanmaraş Arkeolojik Müzesinde silah kazası!
Kahramanmaraş'ta bir güvenlik görevlisi, silahını temizlerken kazara kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 14:18 13.10.2021, 15:33
İddiaya göre, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. (46), silahını temizlerken tabancası ateş aldı.
Yerden seken mermi çekirdeği, önce M.T, daha sonra mesai arkadaşı A.Ç'ye isabet etti.
Silah sesini duyan müze çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan güvenlik görevlileri M.T. ve A.Ç, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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