Kahramanmaraş aşıda Türkiye ortalamasının altında kaldı
Türkiye’de ilk olarak 2020 yılının mart ayında görülen koronavirüsle mücadele özellikle bireysel tedbirlerle devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2022, 15:18 07.04.2022, 18:21
Bu tedbirlerden biri olan aşı konusunda da ülkemiz büyük bir ilerleme kaydederken, özellikle ürettiği ‘Turkovac’ isimli koronavirüs aşısı ile aşıyı bulan nadir ülkelerden biri olmayı başardı.
Bu çerçevede Türkiye’nin aşı konusundaki son durumu ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme Platformu üzerinden günlük olarak yenileniyor.
Buna göre, Türkiye’nin en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 85,37’ye yükseldiği, 1, 2 ve 3. doz uygulanan aşı toplamı ise 147 milyon 97 bin 462 kişi olduğu görüldü.
Tabloda Kahramanmaraş’a bakıldığında ise kentin en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesi 78,8’e yükseldiği tespit edildi. Böylelikle Kahramanmaraş Türkiye ortalamasının altında kalmış oldu.
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