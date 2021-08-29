Kahramanmaraş, aşılama tablosunda turuncudan sarıya döndü

Geçtiğimiz hafta, aşı vurulma oranı %68.8 olan şehrimizde, bu oran %70.6’ya yükseldi.

Sağlık çalışanları tarafından il genelinde aşı kampanyası gece ve gündüz sürdürülürken, vatandaşlar park ve bahçelerin yanı sıra sokak ve meydanlarda kurulan stantlarda aşılarını randevusuz olabiliyor.