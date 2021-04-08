Kahramanmaraş ASKF Başkanlığına Ekrem Karaoğlan seçildi!

16.Olağan Genel Kurulda başkan seçilen Karaoğlan, yönetim kurulunu açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, “seçim bitti. Artık yeni yönetimimizle birlikte Ergün Önal başkanımızdan aldığımız görevi layıkıyla yapacağız” dedi.

Seçim sonrasında ilk kez açıklamalarda bulunan Başkan Karaoğlan, yönetim kurulundaki görev dağılımı yaptı.

Buna göre; Başkan Vekili Adnan Alagöz, Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akbaba, Hüseyin Eralp, Hasan Tandoğru, Genel Sekreter Ahmet Güler, Mali Sekreter Ali Aydın, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Akkaya, Halkla İlişkiler Sekreteri Keramettin Güler, Sosyal İlişkiler Sekreteri Mustafa Atcı, Basın Sözcüsü Hüseyin Şahin Bozdağ, Eğitim Sekreteri Adem Karaköse, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ali Kazancı, Altan Özer, İsmail Avanoğlu, Bayram Yapar ve Arif Akkaya olarak belirlendi.