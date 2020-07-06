Kahramanmaraş atık su arıtma tesisine güneş enerjisi santrali kuruldu!

Dünyada enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde, Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yaklaşık 6 Milyon TL yatırım bedelli Güneş Enerjisi Santrali hayata geçirildi.

"Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde 1 MW'lık güneş enerjisi santrali kuruldu.

Enerji Bakanlığı tarafından 2019 yılı Mart ayında ihalesi yapılan projenin sözleşme bedeli 754.194,28 € olup, proje bedelinin % 85'i Avrupa Birliği hibesi, % 15'lik kısmı ise öz kaynağımızdan sağlandı.

20 dönümlük alan üzerine kurulan santral, 4040 adet 275w'lık panel ile günde ortalama 12 saat güneşten faydalanarak yıllık 1.8 GWh elektrik üretecek. Haziran ayında üretime başlayan tesis ile Atık Su Arıtma Tesisinde ihtiyaç duyulan enerjinin % 20'si karşılanarak yıllık 1.4 Milyon TL'lik tasarruf sağlanacaktır.