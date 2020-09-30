Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Gül: ''Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız''

Av. M. Burak Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Ermenistan’ın işgalcisi olduğu topraklar yetmezmiş gibi yeni saldırılarda bulunması kabul edilemez.



Karabağ bölgesini işgalinden bu yana bölgede Ermenistan devletinin yapmış olduğu soykırımlara baskılara ve zulümlere uzun yıllardır kulak tıkayan dünyayı insafa davet ediyoruz.



On yıllardır bir çözüm üretmeden yapanın yaptığının yanına kar kaldığı bir sistem sürdürülebilir değildir.



Ermenistan’ın saldırgan ve hukuk tanımaz tavrı devam ettikçe bölgeye barış gelmeyecektir.



Ermenistan, yıllardır sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak sivil katliamı yapmaktadır.



Kahramanmaraş Barosu olarak kendi toprakları ile sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla koruyan Azerbaycan ve kahraman ordusunun her daim yanındayız.



Azerbaycan’ın, saldırgan Ermenistan’a cevabı herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruza karşı haklı ve meşru bir savunmadır.



Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşlar, çifte standartlı yaklaşıma devam etmektedir.



Kahramanmaraş Barosu olarak, Ermenistan devletinin yaptığı kabul edilemez ve hadsiz saldırılarının ve yıllardır süregelen acımasız zulümlerinin karşısında duruyor ve kınıyoruz.



Bizler bu haklı mücadelesinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın ve halkının yanındayız.

Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız.



Her koşulda, her dönemde, her türlü zorlukta kalplerimiz ve milletimiz birdir. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorluk ve zulümkarlığın altında kalplerimiz ve milletimiz birdir.



İki devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir.



Şehit olan kardeşlerimizin makamları ali olsun ve şu anda, cephede gazada olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun.

İnanıyoruz ki;

“Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız”



Karabağ Azerbaycan'dır,

Azerbaycan Türkiye'dir.