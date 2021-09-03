Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. M. Burak Gül 2021-2022 adli yıl sürecini değerlendirdi!

KAHâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti.

Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı Kahramanmaraş adliyesinde düzenlenen törenle başladı.

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammet Burak Gül yeni adli yılda adalet için çalışacaklarını söyledi.