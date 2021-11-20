Kahramanmaraş Barosu aileleri ve çocukları bilgilendirdi!

Bu kapsamda Kahramanmaraş Barosu kentteki alışveriş merkezinde aileler ve çocuklarına Dünya Çocuk Hakları günüyle ilgili bilgiler verdi.

Kurulan standı ziyaret eden miniklere Kahramanmaraş Barosu tarafından çikolata ve balonlar hediye edildi.

Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Neval Oturakçı Tanrıverdi, yapılan etkinlikle ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.