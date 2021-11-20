Kahramanmaraş Barosu aileleri ve çocukları bilgilendirdi!
Dünyanın daha yaşanabilir bir hal alması için çocukların mutlu, huzurlu ve güler yüzlü olması için temsili bir gün olan Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 tarihinden beri 20 Kasım günleri tüm dünyada kutlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 15:00 20.11.2021, 20:35
Bu kapsamda Kahramanmaraş Barosu kentteki alışveriş merkezinde aileler ve çocuklarına Dünya Çocuk Hakları günüyle ilgili bilgiler verdi.
Kurulan standı ziyaret eden miniklere Kahramanmaraş Barosu tarafından çikolata ve balonlar hediye edildi.
Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Neval Oturakçı Tanrıverdi, yapılan etkinlikle ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 20 Kasım 2021
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|O
|P
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|27
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|12
|26
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|25
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|22
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|12
|20
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|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
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|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
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|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|12
|6
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|O
|P
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|12
|29
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|11
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|12
|23
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|11
|22
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|11
|20
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|12
|19
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|12
|17
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|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
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|11
|16
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|11
|15
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|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
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|12
|13
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|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Athletic Bilbao
|13
|19
|8. Osasuna
|13
|19
|9. Barcelona
|12
|17
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|17
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|13
|16
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|13
|15
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|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
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|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
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|13
|6