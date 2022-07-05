Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi, yardım kampanyası başlattı!
“Çocuklar Daha İyi Şartlarda Okusun Diye” Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi, valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 15:38 05.07.2022, 18:44
Kampanya kapsamında Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi Kahramanmaraş Adliyesinde kermes düzenledi.
Kermese Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat Beledye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile ilgililer katıldı.
Vali Coşkun kermesi gezerek düzenleyenlere teşekkür etti.
Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi Başkanı Av. Furkan Kara başlatılan kampanya hakkında bilgiler verdi.
Kahramanmaraş Baro Başkan Yardımcısı Avukat Ali Ünlü de kermese katılanlara teşekkür etti.
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