Kahramanmaraş Barosu iftar yemeğinde bir araya geldi
Kahramanmaraş Barosu, iftar yemeğinde bir araya geldi. düzenlenen iftar yemeğine, Kahramanmaraş Barosu’na kayıtlı avukatlar ve yakınları katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 15:39
Kahramanmaraş barosu tarafından geleneksel olarak yapılan iftar programı düzenlendi.
İftara baro meslektaşları, aileleri, hakim ve cumhuriyet savcıları, icra müdür ve müdür yardımcıları katıldı.
Baro Başkanı Av. Burak Gül, iftar sonrası yaptığı konuşmada avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekerek bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirtti.
İftar programında ayrıca geleneksel olarak düzenlenen spor oyunlarında dereceye giren meslektaşlara ödülleri takdim edildi.
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