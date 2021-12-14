Kahramanmaraş Barosu'ndan yardım kampanyası!
Kahramanmaraş Barosu çocuk hakları komisyonu yardıma ihtiyacı olan ilköğretim çağındaki çocuklara mont ayakkabı atkı ve bere desteğinde bulunmak üzere yardım kampanyası başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 13:56 14.12.2021, 14:29
Toplanan yardımlar belirlenen ilkokuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılarak kışı daha rahat geçirmeleri için gönüllere dokunulacak.
Kahramanmaraş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özlem Özgün başlatılan kampanyaya tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. M. Burak Gül ise sosyal sorumluluk projelerine baro olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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