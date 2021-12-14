Kahramanmaraş Barosu'ndan yardım kampanyası!

Toplanan yardımlar belirlenen ilkokuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılarak kışı daha rahat geçirmeleri için gönüllere dokunulacak.

Kahramanmaraş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özlem Özgün başlatılan kampanyaya tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. M. Burak Gül ise sosyal sorumluluk projelerine baro olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.