Kahramanmaraş Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi
Salgın nedeniyle ertelenen Kahramanmaraş barosu olağan genel kurul toplantısı bugün sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2021, 14:02 03.07.2021, 16:37
Salgın nedeniyle ertelenen Kahramanmaraş barosu olağan genel kurul toplantısı bugün sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.
Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül’ün konuşması ile başlayan genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından bilanço ve disiplin kurulu raporları okundu.
Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül yaptığı açıklamada “Bugün genel kurulumuzu icra ettikten sonra yarın da baromuzun organ seçimlerini yapıcaz” dedi.
Baro başkanlığına aday olan Av. Sinan Ölker’de toplantının ve seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.
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