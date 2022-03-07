Kahramanmaraş barosundan alkışlanacak hareket
Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Barosu yine alkışlanacak bir etkinliğe imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 17:44 07.03.2022, 19:00
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla piazza alışveriş merkezi fuaye alanında kadınlara çiçek takdim edildi.
Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından organize edilen etkinlikte kadınlara broşürlerle hakları anlatılırken hiç bir zaman hukuki olarak yalnız olmadıkları hatırlatıldı.
Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Erdeve kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının karşısında olduklarını ifade etti.
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