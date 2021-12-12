Kahramanmaraş Barosu’ndan basın açıklaması
Kahramanmaraş Barosu insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2021, 10:58
10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Barosu insan hakları komisyon üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasında Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine vurgu yaptılar
Son olarak toplumsal barışın hakim olduğu dünya düzeni oluşturulmasını temenni ettiklerini söylediler
Basın açıklamasının ardından Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Barosu İnsan Hakları Komisyon Başkanı Av. Zeynep Kahveci ise baro olarak her türlü hak ihlalinin takipçisi olacaklarını söyledi.
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