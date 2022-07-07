Kahramanmaraş Barosundan da yaşanan bu olaya tepki geldi!

Kahramanmaraş barosu üyeleri adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirerek olayı kınadı.

Basın açıklamasını gerçekleştiren baro başkanı Av. Muhammed Burak GÜL Avukat Servet Bakırtaş meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyor, kendisine Allah’tan rahmet, başta ailesine, yakınlarına, İstanbul Baromuza ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dedi.