Kahramanmaraş bayramlaştı!

Programa Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ile İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Burada bulunan katılımcılar Aksu TV canlı yayını ile tüm vatandaşların Ramazan bayramını tebrik etti.