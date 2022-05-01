Kahramanmaraş bayramlaştı!
Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan Ramazan bayramı bayramlaşma töreni valilik binası bahçesinde yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 15:24 01.05.2022, 19:00
Programa Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ile İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Burada bulunan katılımcılar Aksu TV canlı yayını ile tüm vatandaşların Ramazan bayramını tebrik etti.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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|68
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|35
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|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
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|35
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|35
|47
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|35
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|33
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|35
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
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|57
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|33
|55
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|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
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|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
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|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
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|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
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|35
|40
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|34
|34
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|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
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|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
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|34
|26