Kahramanmaraş buruk bayram yaşadı

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci Ramazan Bayramınıda kapsadı hal böyle olunca vatandaşlar evlerinde kaldı.

Her bayram, el öpülmelerin ve ziyaretlerin olduğu günlerde geçerken covid-19 nedeni ile bu bayram buruk geçti.

Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar tedbirlere uyarak evlerinde kaldı Kahramanmaraş halkının kurallara riayet ettiği görüldü.