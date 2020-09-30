Kahramanmaraş bütün gücüyle Azerbaycan’ın yanında

Kimi vatandaş ihtiyaç doğrultusunda Azerbaycan’a gidebileceğini söyledi. Kahraman şehrin edeleri bu zor günde Azerbaycan’ın her konuda yanında olduklarını belirttiler.



Kahramanmaraşlı vatandaşalar Aksu Haber’e birlik ve beraberlik mesajı vererek. Kahramanmaraş’ın kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını söylediler.