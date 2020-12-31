Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2020, 18:32
Başkan Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'tan, oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında detaylı bilgi aldı.
Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafı seçen Başkan Güngör, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı oyladı.
Güngör, oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.
Ziyarette Bağrık, Başkan Güngör'e AA yayınlarından hediye etti.
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