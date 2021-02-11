Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den kurtuluş bayramı mesajı!

Başkan Güngör, “Kurtuluş mücadelemizin 101. Yılında o bitmeyen mutluluğumuzu bir kez daha yaşıyoruz. Şehitlerimiz, hem bizim yolumuzu hem de bütün insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bize bu aziz şehri kanlarıyla canlarıyla miras bırakan dedelerimize minnet ve şükranla diyoruz ki; İstiklal İlham Verir. 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlama mesajı yayınladı. Başkan Hayrettin Güngör, “Değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim; 101 sene önce bugünlerde ayaklarımızı bastığımız bu muazzez topraklarda insanlık tarihinin en özgün istiklal mücadelelerinden birini veriyordu dedelerimiz. Özgündü çünkü hem fert fert herkes direniyor, hem de bu direniş topluca bir kurtuluş hareketine dönüşüyordu hızla. Elinden ne geliyorsa onu yapmak bu direnişin tam merkezindeki duyguydu. Mermi yapmayı bilen mermi yapıyor, ateş etmeyi bilen tetiğe basıyor, ateş yakmayı bilen cephanelik uçuruyor, yazı yazmayı bilen hitap bildirgesi kaleme alıyor, konuşmayı bilen hutbe kıraat ediyor, ayağı olan kaleye yürüyerek o paçavrayı indirip yerine ay yıldızlı mübarek bayrağımızı asıyordu.

Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini özgün ve ilham verici hale getiren o eşsiz kimya tam buradadır işte. Hem fert fert hareket edebilen, hem de üzerine düşen vazifeyi eksiksiz şekilde yerine getiren Maraşlılar topyekün bir duygu birliğiyle şehri kurtarmışlardır. Kurtuluşumuzun ilham vericiliği bu duygu birliğindedir işte. Dünyanın neresinde özgürlükleri tehdit edilen bir mazlum, bir mağdur halk varsa ve dünyanın neresinde bir istiklal mücadelesi varsa o insanlarla bizi kardeş kılan ruhtur ilham verici olan. Bazen Cezayir’de, bazen Afganistan’da, bazen Filistin’de, bazen Kıbrıs’ta, bazen Bosna’da, bazen de 15 Temmuz gecesinde karşımıza çıkar o ruh. Karabağ’da 25 yıl sonra bayrağı dalgalandıran rüzgârdadır o ruh.

Değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim, kurtuluş mücadelemizin 101. Yılında o bitmeyen mutluluğumuzu bir kez daha yaşıyoruz. Şehitlerimiz, hem bizim yolumuzu hem de bütün insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bize bu aziz şehri kanlarıyla canlarıyla miras bırakan dedelerimize minnet ve şükranla diyoruz ki; İstiklal İlham Verir. 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.