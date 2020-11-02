Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Güngör, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 14:25 02.11.2020, 14:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açıklamasında;

"Kıymetli hemşehrilerim,
halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. 

Hemşehrilerimden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. 

Dualarınızı beklerim."

#Hayrettin Güngör #koronavirüs #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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