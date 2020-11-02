Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Güngör, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 14:25 02.11.2020, 14:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açıklamasında;
"Kıymetli hemşehrilerim,
halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı.
Hemşehrilerimden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum.
Dualarınızı beklerim."
Kıymetli hemşehrilerim,— Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) November 2, 2020
halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı.
Hemşehrilerimden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum.
Dualarınızı beklerim.
Aksu TV olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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