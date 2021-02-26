Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 5 yeni otobüs kattı

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, devletin ve belediyelerin salgınla büyük mücadele verdiğini söyledi.

Özdemir, salgın döneminde alınan otobüslerin vatandaşların daha hijyenik ve konforlu şekilde ulaşım yapmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Salgın döneminde yapılan hizmetin kıymetli olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve yerelde belediyelerimiz salgın ile mücadele ediyor. Bu mücadele süreci içerisinde de insanlarımızın sağlığına ve hastalığın daha az bulaşmasına yönelik çalışıyorlar. İnsan sağlığı her şeyden çok daha önemli. Böyle bir ortamda ekonomi ve imkanların bu hastalığa tahsis edilmiş olması yanında böyle bir hizmetin yapılmasını kıymetli buluyorum. AK Parti Belediyeciliği için bunlar çok önemli şeyler değil. AK Parti Belediyeciliği bunların çok daha ilerisine gidiyor ama son yerel seçimden sonra İstanbul'da kar, İzmir'de de sel felaketinden sonra muhalefet belediyeciliğinin ne hallere düştüğünü gördükten sonra bu yapılan işlerin daha kıymetli olduğunu hem vatandaşlarımız hem de biz siyasiler daha iyi anladık."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de toplu ulaşımda hizmet ataklarına devam ettiklerini ve filolarına 5 yeni otobüsü dahil ettiklerini belirtti.

Ulaşım hizmetlerini daha kaliteli ve konforlu sürdürebilmek için mevcut imkanlar dahilinde önemli planlamalar yaptıklarını ve özellikle salgın sürecinde bu alanda sorun yaşanmaması adına taşıma sisteminin verimliliğini artırdıklarını aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Şehirlerimiz büyüdükçe ve geliştikçe ihtiyaçları aratarak devam ediyor. Minibüsle başlayan serüven midibüs, otobüs, metrobüs, tren, tramvay ve metro ile devam ediyor. Biz de şehrimizin toplu ulaşımdaki bu sürecini çok geniş bir çalışmayla ortaya koyduk. Biz inşallah orta ve uzun vadede raylı sistemi Kahramanmaraş'a getirmiş olacağız. Şuan bizim 351 özel halk otobüsümüz var. Yaklaşık 65 de Büyükşehir Belediyemizin otobüsü var. Yeni otobüslerle birlikte güçlenen ulaşım filosu sayesinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecek."

Törene AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile yetkililer katıldı.

Program protokol üyelerinin araçları incelemesinin ardından sona erdi.