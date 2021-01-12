Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Gökçen, Güne Başlarken'e konuk oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen Güne Başlarken programına konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2021, 16:37 12.01.2021, 18:48
7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında yapılacak olan programlar hakkında bilgiler verdi.
Şube Müdürü Gökçen, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetleri de anlattı.
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