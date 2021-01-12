Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Gökçen, Güne Başlarken'e konuk oldu

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında yapılacak olan programlar hakkında bilgiler verdi.



Şube Müdürü Gökçen, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetleri de anlattı.





