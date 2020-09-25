Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür ziyareti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlıekipler geçtiğimiz gün yoğun bir mesai harcayarak 23 metrelik su kuyusuna düşen kediyi kurtarmıştı. Çalışanların gösterdiği hassasiyetten büyük memnuniyet duyduklarını belirten kedinin sahibi Ekin Sümen, tüm çalışanlara teşekkür etti. İtfaiye çalışanlarına tatlı ikramında bulunan Sümen, “Sağ olsunlar, canla başla çalıştılar” dedi.

İtfaiye Teşkilatına Teşekkür

Olay gününü de anlatan Sümen, “Kedimiz yan komşumuzun bahçesindeki eski su kuyusuna düştü. Derinlik yaklaşık 23 metre olduğu için biz müdahale edemedik. Hemen Büyükşehir Belediyesi’ni aradık. İtfaiye personelleri hemen geldi. Yoğun bir çalışma gösterdiler. Bir personeli kuyuya indirdiler. Hamdolsun minik yavrumuza kavuştuk. Emeği geçen herkese, tüm İtfaiye Teşkilatı personellerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

7 Gün 24 Saat Görev Başındayız

Kedi kurtarma çalışmalarında görev alan İtfaiye erlerinden Kadir İbrahim Kaya o günü şu şekilde anlattı: “Lazer metre ile ölçtüğümüzde kuyunun derinliğinin 22.5 metre olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık 7-8 katlı bir binaya tekabül ediyor. Gerekli tertibatımızı alarak çalışmaya başladık ve kediyi oradan kurtardık. Her canlı bizim için kutsaldır. 7 gün 24 saat görev yapmaya hazırız.” İtfaiye eri Mehmet Bağcıoğlu ise; “Kuyunun dibinde yaklaşık 2,5 metrelik tünel gibi bir girinti olduğu için kediyi çıkarmada bir hayli zorlandık. O tünel gibi bölüme giren kedi biraz korkup biraz ürktüğü için bize yaklaşmak istemedi fakat sabırla hayvanın oradan çıkmasını bekleyerek, onu yakaladık ve yukarı çıkararak sağ salim sahiplerine teslim ettik” ifadelerini kullandı.