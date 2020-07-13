Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden açık hava konserleri!

Büyükşehir Belediyesi çeşitli kültürel aktivitelere aralıksız devam ediyor. KMBB Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde açık hava konserleri düzenlendi. 11 Temmuz Cumartesi günü Furkan Pehlivan’ın, 12 Temmuz Pazar günü de Deniz Gürdal ve Grup Birdem’in verdiği konserler AKSU TV’de canlı olarak yayınlandı.

Kahramanmaraş Kalesi’nde açık havada düzenlenen konserlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyması için denetimlerde bulundu.