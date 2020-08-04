Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden bordür ve parke çalışması!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde bordür ve parke döşeme çalışmalarını şehrin muhtelif yerlerinde sürdürüyor.

Ekipler Göksun İlçesi Fındık Mahallesine ulaşım sağlayan yolda 5 bin m² parke ve 1.000 m yol bordürü döşediler.

Döngele Mahallesi’nde tamirat işi kapsamında 1000 m² parke döşemesi yapılıyor.

Andırın İlçesinde Çokak Mahallesi Kabaca Obasında3 bin 500m² parke çalışmalarına başlayan ekipler, Şehit Evliya Mahallesi bordür tamir işini tamamladılar. Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı ve Başkonuş Caddesindeki parke döşeme çalışmalarında ise 1.600m² parke döşemesi yapıyorlar.