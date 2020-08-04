Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden Kurban Bayramı temizliği!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 105 personel ve 25 araç ile dört günlük bayramda temizlik çalışmalarına ara vermediler.

Ekipler kurban satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarının toplanması, yerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi gibi çalışmalarını tamamladılar.

Öte yandan Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramlarını daha rahat geçirmeleri için, Kurban Bayramı süresince karasinek başta olmak üzere diğer uçucu vektörlere karşı il genelinde ilaçlama çalışmaları yaptılar.