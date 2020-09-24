Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi, Göksun Kanlıkavak – Yağmurlu grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.09.2020, 17:03 24.09.2020, 19:43
41
İlçelerde yoğun bir mesai harcayan ekipler Göksun’da yeni bir çalışmaya daha başladı. İlçenin önemli bir arteri olan Kanlıkavak – Yağmurlu grup yolu sathi asfalt kaplanıyor. Çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Kanlıkavak Mahallesi Muhtarı Lütfi Buğdaycı, bölge sakinleri adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Tozdan Kurtuluyoruz
Muhtar Lütfi Buğdaycı; “Mahallemize ulaşım sağlayan bu yolumuz ana asfalttan itibaren tozdan geçilmez idi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e müracaat ederek durumumuzu bildirdik. Kendisi derhal ekipleri yönlendirdi ve sathi kaplama çalışmaları başladı. Bölge sakinleri tozdan kurtuluyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekiplerin emeğine sağlık” dedi.
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Galatasaray
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|6
|4. Göztepe
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. Adanaspor
|3
|5
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0