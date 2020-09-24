Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

İlçelerde yoğun bir mesai harcayan ekipler Göksun’da yeni bir çalışmaya daha başladı. İlçenin önemli bir arteri olan Kanlıkavak – Yağmurlu grup yolu sathi asfalt kaplanıyor. Çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Kanlıkavak Mahallesi Muhtarı Lütfi Buğdaycı, bölge sakinleri adına Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tozdan Kurtuluyoruz

Muhtar Lütfi Buğdaycı; “Mahallemize ulaşım sağlayan bu yolumuz ana asfalttan itibaren tozdan geçilmez idi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e müracaat ederek durumumuzu bildirdik. Kendisi derhal ekipleri yönlendirdi ve sathi kaplama çalışmaları başladı. Bölge sakinleri tozdan kurtuluyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekiplerin emeğine sağlık” dedi.