Kahramanmaraş caddelerinde bayram temizliği!

Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramından dolayı caddelerde yaptığı rutin temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KMBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde caddeleri köpüklü sularla yıkayarak temizlediler.

Öte yandan Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri yıkanarak temizlenen caddelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Ekipler vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda bayram yapabilmeleri için temizlik çalışmalarına devam ediyor.

KMBB ekipleri Kurban Bayramı süresince de temizlik çalışmalarına devam edecekler.