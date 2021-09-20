Kahramanmaraş cevizinde hasat dönemi!
Türkiye’nin ceviz deposu Kahramanmaraş 'ta hasat zamanı başladı.
KAHRAMANMARAŞ 20.09.2021, 14:03 20.09.2021, 14:11
Ağaçtan alınan cevizler, kabuklarından ayrılıyor ve ardından kuruması için gölge alanlara seriliyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, hasat zamanında yapılan hataların gelecek yıl cevizinin gözeneklerine zarar verebilir dedi.
Doç. Dr. Sütyemez, ceviz hasadı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar içinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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