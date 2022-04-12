Kahramanmaraş çiçeklerle renklendi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj çalışmalarıyla kavşak ve refüjler rengârenk çiçeklerle donatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 10:35 12.04.2022, 10:41
Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, kavşak ve refüjlere dikilen çiçeklerle şehir renklendirildi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toprakla buluşturulan hercai menekşe, süs lahanası, lale, sümbül ve nergis gibi mevsimlik çiçekler gün yüzüne çıktı. Şehrin sembol kavşaklarına kazandırılan toplamda 651 bin adet çiçek şehirde adeta görsel şölen oluşturuyor.
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