Kahramanmaraş Contınent Hotel sağlıklı yaşam aktiviteleri ile rahat bir konaklama keyfi sunuyor

Kahramanmaraş Continent Hotel uluslararası standartlarda odalar ve süit konsepti, sıra dışı hizmet ve aktiviteleri ile konaklama keyfini yeni bir seviyeye taşıyan continent hotel bölgenin enleri arasındaki yerini aldı.

Bu kapsamda misafirlerinin sağlıklı yaşam alanındaki aktivitelerine de önem veren kahramanmaraş continent hotel sağlıklı yaşam olanakları arasında sauna, spa, türk hamamı, kapalı yüzme havuzu ve spor salonu gibi birçok aktivite bulunmaktadır.

Konuyla ilgi değerlendirmelerde bulunan kahramanmaraş Continent Hotel Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Aygün otel bünyesinde her türlü sağlıklı yaşam aktivitesi ile hizmet verildiğine dikkat çekti.