Kahramanmaraş Contınent Hotel sağlıklı yaşam aktiviteleri ile rahat bir konaklama keyfi sunuyor
Continent Hotel Kahramanmaraş'ta eşi benzeri olmayan hizmet kalitesi ve teknolojik olanaklarıyla şehir oteli deneyimini çağdaş seviyeye taşıyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 12:17 01.03.2022, 13:42
Kahramanmaraş Continent Hotel uluslararası standartlarda odalar ve süit konsepti, sıra dışı hizmet ve aktiviteleri ile konaklama keyfini yeni bir seviyeye taşıyan continent hotel bölgenin enleri arasındaki yerini aldı.
Bu kapsamda misafirlerinin sağlıklı yaşam alanındaki aktivitelerine de önem veren kahramanmaraş continent hotel sağlıklı yaşam olanakları arasında sauna, spa, türk hamamı, kapalı yüzme havuzu ve spor salonu gibi birçok aktivite bulunmaktadır.
Konuyla ilgi değerlendirmelerde bulunan kahramanmaraş Continent Hotel Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Aygün otel bünyesinde her türlü sağlıklı yaşam aktivitesi ile hizmet verildiğine dikkat çekti.
Namaz Vakti 01 Mart 2022
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|39
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|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
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|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
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|25
|42
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|26
|40
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|26
|35
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|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
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|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
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|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
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|31
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|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
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|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18