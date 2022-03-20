Kahramanmaraş çöreğini dünyanın damak tadına sunuyor
Tüm dünyanın damak tadında tarihi bir lezzet bırakan Alfi Çörek ürünlerini 81 ilin her köşesine ulaştırmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 11:58 20.03.2022, 12:59
Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli Türkiye’nin her iline Maraş çöreğini ulaştırdıklarını söyledi.
Büyükdereli konuşmasının devamında gıdaya temazla uyumlu ambalajlar içerisinde paketlenerek muhafaza edildiğini söyledi.
Büyükdereli son olarak gurbetçilerinde yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
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