Kahramanmaraş Dadağlı anıt ağacı tescillendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta, fiziksel yönü, folklorik hikayesi ile kendi türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış, kültürel olarak özel bir yere sahip yaklaşık 400 yıllık Doğu Çınarı tescillenerek, koruma altına alındı.

Bilimsel adı Platanus orientalis olan, Onikişubat ilçesi Dadağlı Doğu Çınarı ismiyle tescillenen; yaklaşık 4 asırlık çınar ağacı; yaşı, gövdesi, çapı ve folklorik hikayesi ile dikkat çekiyor.

Mistik kültür ve folklorunda anıt ağaçlar sınıfına dahil edilerek tescillenen çınarın çevre düzenlemesini ise Onikişubat Belediyesi tamamlayarak, etrafına bir çeşme ve kültür evi yaptı.

Boyu 24, gövde çapı 3.06, tepe çapı 23.30 metre olan çınar ağacının koruma altına alınmasını köylüler tarhana ve müzik resitaliyle kutladılar.

Osmanlı döneminde bir tahsildarın bölgeye gelerek diktiği ifade edilen ulu çınarın yöre halkı tarafından oldukça büyük değeri var. Bugüne kadar bir tek koluna bile zarar vermeden korudukları Doğu Çınarının altında köy sakinleri bir araya gelerek festival türü etkinlikler düzenliyor, buz gibi gölgesinde serinliyorlar.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal, kentte yer alan anıt ağaçlarının Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmesinin esas amacının turizme katkıda bulunmak, koruma ve kullanma odaklı olduğunu ifade etti.