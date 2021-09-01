Kahramanmaraş dahil 6 ilde 'altın' operasyonu: 24 gözaltı

Kahramanmaraş dahil 6 ilde düzenlenen operasyonda yetkisiz basılan ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 10 bin adet altına el konulurken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 08:27 01.09.2021, 08:37
Kahramanmaraş dahil 6 ilde 'altın' operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat altını, Hamit altını ve Ata lirası olarak adlandırılan altınları izinsiz biçimde üretip piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri'de bulunduğu tespit edilen 29 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 55 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 10 BİN ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet Ata lirası, Reşat altını, Hamit altını bulundu. İzinsiz biçimde basılan altınların saflık oranlarının belirlenmesi ve sahte olup olmadığına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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