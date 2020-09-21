Kahramanmaraş'dan 81 ilde 81 okulla 'ilk teneffüs' dondurması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk günde Ankara’da öğrencilere Maraş Dondurması dağıttı. Ankara Kocatepe İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal da yer aldı. Okulun ilk gününde öğretmenleri eşliğinde sabah sporu yapan miniklere katılan Başkan Güngör, ilk teneffüs zilinin ardından öğrencilere dondurma ikram etti.

Öğrencilerimize Afiyet Olsun

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Pandemi süreci başlayınca hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde eğitime ara verilmişti. Sayın Bakanımız Ziya Şelçuk’un sosyal medyadan ilk teneffüsle ilgili bir paylaşımı olmuştu. Biz de ilk teneffüs dondurmasız olmaz demiştik. Bu paylaşımımız Türkiye’de gündem olmuştu. Okullarımızın açılmasıyla bu vaadimizi yerine getiriyoruz. Öğrencilerimize ve sevgili velilerine afiyet olsun. Bu vesileyle de yeni eğitim öğretim döneminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Türkiye’dir

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, “Bu etkinlik eğitim camiamıza moral olsun. Çocuklarımıza Kahramanmaraş’ı anlatalım. Kahramanmaraş Türkiye’dir. Hükümet olarak pandemi sürecinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm eğitimcilere, ailelere ve öğrencilere yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere Kahramanmaraş Dondurması ikram etti.