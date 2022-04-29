Kahramanmaraş Defterdarı değişti!

Kahramanmaraş dâhil birçok kentin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlığında görev değişiklikleri oldu. Bu çerçevede, Kahramanmaraş Defterdarı olarak görev yapan Mehmet Çoban, Kayseri Defterdarlığına atanırken, Çoban’ın yerine ise Ahmet Demirbağ getirildi. Öte yandan, Dulkadiroğlu Malmüdürlüğünde görev yapan Vedat Akıllı, Gümüşhane Defterdarlığına atandı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI ŞÖYLE: - Antalya Defterdarı Yusuf ATILĞAN, - Bartın Defterdarı Muhammed Osman ŞENER, - Denizli Defterdari Ali SORMAZ, - Ordu Defterdarı Kemalettin IŞIK, -Gaziantep Defterdarı Metin TAMKOÇ, görevden alınmış, - Adana Defterdarlığına, Aksaray Defterdarı Uğur ARSLAN, - Adıyaman Defterdarlığına Mustafa ERDEM, - Afyonkarahisar Defterdarlığına, Hakkari Defterdarı Mehmet AR, - Ağrı Defterdarlığına, Yozgat Defterdarı Erdoğan YILDIRANER, -Aksaray Defterdarlığına, Amasya Defterdarı Kaya KURŞUN, - Amasya Defterdarlığına Cemal İŞÇİ, - Ankara Defterdarlığına Cuma ORULLUOĞLU, -Antalya Defterdarlığına, Mersin Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN, -Ardahan Defterdarlığına Osman AKDEMİR, -Artvin Defterdarlığına Taner ALABAY, -Aydın Defterdarlığına, Muğla Defterdarı Veysel SEZGİN, - Balıkesir Defterdarlığına, Giresun Defterdari Musa KOÇULU, -Bartın Defterdarlığına Mecit ÖZDEMİR, - Batman Defterdarlığına Muhammet Ali ŞENOL, -Bayburt Defterdarlığına Hakan AKPINAR, - Bilecik Defterdarlığına, Düzce Defterdari Ali AYKAŞ, -Bingöl Defterdarlığına Mehmet AY, -Bitlis Defterdarlığına Muhlis ÖZTÜRK, - Bolu Defterdarlığına Hasan ÇELİK, -Burdur Defterdarlığına, Sinop Defterdarı Naci GÜNAYDIN, - Bursa Defterdarlığına, Ağrı Defterdarı Mehmet TURAL, -Çanakkale Defterdarlığına, Ardahan Defterdarı Doğan ADIGÜZEL, -Denizli Defterdarlığına, Burdur Defterdari Sedat AYYILDIZ, -Diyarbakır Defterdarlığına, Gümüşhane Defterdarı Turan KEMER, - Düzce Defterdarlığına, Bitlis Defterdarı Ferit ÖZÇELİK, - Edirne Defterdarlığına, Erzincan Defterdari Hüseyin SAVAN, -Elazığ Defterdarlığına Serdar ESEN, - Erzurum Defterdarlığına Mehmet AKKAYA, - Erzincan Defterdarlığına Kemalettin ÇETİN, - Eskişehir Defterdarlığına, Bolu Defterdarı Zekai DEDE, - Gaziantep Defterdarlığına, Kırklareli Defterdarı Mehmet DURUSOY, - Giresun Defterdarlığına, Bingöl Defterdarı Mesut AKBULUT, -Gümüşhane Defterdarlığına Vedat AKILLI, - Hakkari Defterdarlığına Ramazan ÖZDEMİR, - Hatay Defterdarlığına Salih GÖKAL, - Isparta Defterdarlığına, Karabük Defterdarı Osman KOÇAŞ, - İstanbul Defterdarlığına, Tekirdağ Defterdarı Mehmet MALANLI, - İzmir Defterdarlığına, Manisa Defterdarı Şenol GEZER, - Kahramanmaraş Defterdarlığına Ahmet DEMİRBAĞ, - Karaman Defterdarlığına, Bayburt Defterdarı Yüksel ERTEKİN, - Karabük Defterdarlığına, Isparta Defterdarı Nazım KAYA, - Kars Defterdarlığına Bilgehan ALIM, - Kastamonu Defterdarlığına, Tokat Defterdari Musa AVCU, - Kayseri Defterdarlığına, Kahramanmaraş Defterdarı Mehmet ÇOBAN, - Kırıkkale Defterdarlığına Yaşar DERİNKUYU, - Kırklareli Defterdarlığına Satılmış Cem ÖKSÜZ, - Kırşehir Defterdarlığına Mustafa KURT, - Kilis Defterdarlığına Veysel UÇUR, - Kocaeli Defterdarlığına Zekeriya KELEŞ, - Konya Defterdarlığına, Malatya Defterdari Ali YILDIRIM, - Kütahya Defterdarlığına, Muş Defterdarı Mustafa BAKIR, - Malatya Defterdarlığına, Erzurum Defterdarı Fahrettin PALAOĞLU -Manisa Defterdarlığına, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk ÖNEL, - Mardin Defterdarlığına Müslüm ESER, - Mersin Defterdarlığına, Sivas Defterdarı Mustafa YUMUŞAK, - Muğla Defterdarlığına, Tunceli Defterdarı Tahir BAYINDIR, - Muş Defterdarlığına Erhan ÇOLAK, - Nevşehir Defterdarlığına Mutlu ŞAHİN, - Niğde Defterdarlığına Aytül ALAN, - Ordu Defterdarlığına, Kırıkkale Defterdarı İbrahim BAYRAKTAR, - Osmaniye Defterdarlığına, Batman Defterdarı Ali Osman BİLGİLİ, - Sakarya Defterdarlığına, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali ÖZEL, - Samsun Defterdarlığına, Nevşehir Defterdarı Orhan TAŞ, - Siirt Defterdarlığına Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK, - Sinop Defterdarlığına Mustafa KARADENİZ, - Sivas Defterdarlığına, Balıkesir Defterdarı İzzet PATAN, - Şanlıurfa Defterdarlığına Hasan GÜMÜŞ, - Tekirdağ Defterdarlığına Özkan COŞAR, -Trabzon Defterdarlığına, Samsun Defterdari Hanifi ERASLAN, - Tunceli Defterdarlığına Hüsna YILDIZ, - Tokat Defterdarlığına Aliaddin KARPINAR, - Uşak Defterdarlığına, Kastamonu Defterdarı İhsan MİNTAŞ, - Yalova Defterdarlığına, Kırşehir Defterdarı Yusuf BALCI, - Yozgat Defterdarlığına Yüksel ENOĞLU, - Zonguldak Defterdarlığına Hülya YELİMLİEŞ, atanmıştır.

