Kahramanmaraş Dernekler Federasyonundan Ziyaret
İstanbul da Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet veren Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur YİNANÇ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCANI makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 16:08
23-26 Haziran tarihinde İstanbul da yapacakları Kahramanmaraş "Tanıtım Günleri" programı hakkında istişarelerde bulunan Başkan Yılmazcan açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur YİNANÇ ise misafirperverliğinden dolayı başkan Yılmazcana teşekkür etti.
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
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