Kahramanmaraş Dernekler Federasyonundan Ziyaret

23-26 Haziran tarihinde İstanbul da yapacakları Kahramanmaraş "Tanıtım Günleri" programı hakkında istişarelerde bulunan Başkan Yılmazcan açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur YİNANÇ ise misafirperverliğinden dolayı başkan Yılmazcana teşekkür etti.