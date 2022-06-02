Kahramanmaraş dikkat!

Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Kahramanmaraş'ta etkisini gösterdi. Bölgede evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Suriye'den gelen toz taşınımı, Kahramanmaraş'ta etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı noktalarda görüş mesafesi düşerken, bölge genelinde evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda ise yoğunluk oluştu.

Uzmanlar, çocuklarda solunum hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, “Çocuklar bu havalarda dışarı çıkmamalı. Toz bulutlarında demirin yüksek olduğu söyleniyor. Toz zerreciklerinin içinde bulunan partikül madde dediğimiz maddeler önemlidir. Bazı maddeler akciğere hiç alınmayabiliyor, bazları çok küçüktür akciğere alınır atılır, ama 5-10 mikron arasındaki partikül maddeler akciğere zarar verebilir. Onun için bu havalarda dikkatli olmak ve korunmak gerekir. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar” uyarısında bulundular.

Meteoroloji, vatandaşları olası görüş mesafesinde azalma, çamur yağmuru ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.