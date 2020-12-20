Kahramanmaraş diplomasi okulu başladı!

Genç öğrencilerle zoom üzerinden görüşen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can öğrencilere bilgiler verdiler.

Burada öğencilere konuşma yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can pandemi döneminde bizler hiçbir etkinliğimizi sonlandırmadık dedi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı konuşmada bziler tügva olarak böyle bir etkinlğin içerisinde yer aldığımız için çok mutluyuz ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada gençliğin içerisinde yer almak bizlere fazlasıyla gurur verdi ifadelerini kullandı.