Kahramanmaraş, DOĞAKA'nın 97. Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, 2020 yılı içerisinde en fazla proje sunan Kahramanmaraş örnek gösterildi. Başkan Güngör, “Kamu kurumlarımızla kurduğumuz yüksek işbirliğiyle şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 97. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile Sanayi ve Ticaret Odaları başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşti.

En Çok Proje Üreten Şehir

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2020 yılı içerisinde Doğu Akdeniz şehirlerinin proje üretkenliği, proje onay süreçleri ile 2021 yılında gerçekleşmesi planlanan faaliyetler gibi bir dizi konu ele alındı. Toplantıda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na yapılmış 39 projeden, 19’unun Kahramanmaraş’tan yapıldığı kayda geçti. Böylece Kahramanmaraş en yüksek proje başvurusu ve onaylanmış projeleriyle bölgede ilk sırada yer aldı. Proje başvuruları arasında, Kahramanmaraş Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi ileKahramanmaraş 3D Modelleme ve Tasarım Merkezi projeleri örnek gösterildi.

Yüksek İşbirliği

Başkan Güngör katıldığı toplantıda sürece ilişkin, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve kamu kurumlarımız arasında son derece yüksek bir koordinasyon ve işbirliği var. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işbirliği, genelden özele, hükümetimizin erişilebilir ve şeffaf yönetim anlayışıyla daha da artıyor. İnşallah, paydaş kurumlarımızla işbirliği içinde şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.