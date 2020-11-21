Kahramanmaraş dondurması artık her yerde!

Kahramanmaraş’ın dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak için yatırımına devam eden Alpedo-Kervan Lezzet Grubu 7 ülke ve 72 bin noktada hizmet veriyor.

Her geçen gün hizmet ağını genişleten Alpedo Kervan Lezzet Grubu, İstanbul Avcılar’da Alpedo Shop ile vatandaşlara Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini ve dünyaca ünlü dondurmasını tanıtıyor.

Kahramanmaraş’ın başta dondurması olmak üzere, Kahramanmaraş Tarhanası, Kahramanmaraş Keçi Peyniri ve daha birçok yöresel lezzetleri Alpedo Shop İstanbul’da vatandaşların hizmetine sunuyor.

Herkes tarafından büyük bir beğeni toplayan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Kahramanmaraş’ı Türkiye’ye ve Dünyanın dört bir yanına tanıtmaya devam ediyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu yaptığı konuşmada “Alpedo Shop yeni konsepti ile Türkiye’nin birçok noktasında daha faaliyet gösterecektir” ifadelerini kullandı.