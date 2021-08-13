Kahramanmaraş dondurması tarih kokan mekanda sunuluyor!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Maraş dondurmasına turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Her dondurma, dondurma değildir diyen Yaşar Pastanesi yerli ve yabancı turistleri tarih kokan mekânında ağırlamaya devam ediyor.

Maraş Dondurmasının tadanlar ise bu eşsiz lezzet karşısında hayranlıklarını Aksu Haber’e paylaştı.