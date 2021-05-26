Kahramanmaraş dondurmasına yazın talep daha da artıyor

Kapanmanın bitmesinin ardından dondurmacıların önünde kuyruklar oluşturan vatandaşlar özledikleri lezzete kavuştu.

Özellikle yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan dondurmacılar aranan lezzeti vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Salep ve keçi sütünden oluşan besleyici ve doyurucu özelliği ile herkesin beğenerek tattığı lezzet sıcak yaz günlerinin de gelmesiyle birlikte talep patlaması yaşadı.

HABER – EMRE ATAÇ