Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneğinden Aksu tv’ye ziyaret!

Kahramanmaraş Down Sendromlular Dernek Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve Dernek Üyeleri Aksu TV’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Yerhan ve Dernek Üyeleri Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ile bir süre sohbet etti.

Sohbet sonrası Başkan Yerhan, Aksu TV’nin yeni yayın dönemini kutladı.

Başkan Yerhan konuşmasının devamında hayata geçen Kahramanmaraş Down Kafe hakkında bilgiler verdi.

Son olarak Başkan Yerhan, Onikişubat Belediyesi işbirliğiyle yapacakları özel eğitim kampüsü müjdesini de verdi.