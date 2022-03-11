Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Kaynaştırma Projesi Başlattı
2014 yılından bu yana kent genelinde birçok çalışmaya ve projeye ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği kaynaştırma projesi başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 11.03.2022, 12:13 11.03.2022, 16:31
Bu projeyle down sendromlu çocukların akranları ile aynı okulda aynı sırada yan yana aynı bahçede ve oyunda el ele olması ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.
Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan tüm Kahramanmaraş halkını bu projede yer almaya davet etti.
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