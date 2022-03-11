Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Kaynaştırma Projesi Başlattı

Bu projeyle down sendromlu çocukların akranları ile aynı okulda aynı sırada yan yana aynı bahçede ve oyunda el ele olması ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan tüm Kahramanmaraş halkını bu projede yer almaya davet etti.